Bild: Heartstopper | Netflix

Was läuft heute? | Heartstopper, Bear Grylls: Stars am Limit — Die Challenge, Jackie Chan’s Vanguard

Ich will es allen sagen!

In der Netflix-Serie „Heartstopper“ schweben Nick und Charlie auf Wolke 7, allerdings noch heimlich. Auf Disney+ wagen sich Promis in „Bear Grylls: Stars am Limit — Die Challenge“ in die Wildnis und auf Freevee können wir sehen, wie es Jackie Chan in „Vanguard“ mit Terroristen aufnimmt.