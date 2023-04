Was läuft heute? | Hellraiser: Das Schloss zur Hölle, The Gymnasts, Tracy Morgan: Black and Blue

Hellraiser: Das Schloss zur Hölle

Seit dem ersten „Hellraiser“-Film aus dem Jahr 1987 ist einiges an Zeit vergangen und es gab einige mehr oder weniger gute Fortsetzungen. Nun hat es auch das Remake aus dem letzten Jahr nach Deutschland geschafft. Wie im Original geht es in „Hellraiser: Das Schloss zur Hölle“ um eine Puzzlebox. Wer immer diese Box löst, beschwört die Zenobiten und wird von den Kreaturen bis in den Tod gejagt. Den Horrorfilm „Hellraiser: Das Schloss zur Hölle“ gibt es bei Paramount+.

The Gymnasts

In der neuen ZDFneo-Serie geht es unter anderem um die 15 Jahre alte Marina, die mit ihrem Team für Italien an einem Kunstturn-Turnier in den Abruzzen teilnimmt. Plötzlich geschieht aber ein Mord und neben dem Druck, das Turnier zu gewinnen, steht nun die Frage im Raum: Wer ist verantwortlich für den Mord? Alle fünf Folgen von „The Gymnasts“ findet ihr in der ZDF-Mediathek.

Tracy Morgan: Black and Blue

Comedian Tracy Morgan gehört zu den ganz Großen in der amerikanischen Stand-Up-Szene. In seinem Special „Black and Blue“ trat Morgan 2010 im berühmten Apollo-Theater auf. Neben Geschichten über Flughafenkontrollen und Diabetes gab es viele derbe Sprüche zu hören. Das knapp einstündige Special „Tracy Morgan: Black and Blue“ könnt ihr auf WOW streamen.

