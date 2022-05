Was läuft heute? | Herzogpark, The True Story of Adele, Almost Fly

Herzogpark

Annabelle, Hannah und Elisabeth genießen ihr Leben im Münchener Luxusviertel Herzogpark in vollen Zügen. Zumindest bis Baumogul Nikolaus van der Buck auftaucht und die drei erpresst. Denn er will endlich sein großes Prestigeprojekt umsetzen. Doch das lässt das Trio nicht mit sich machen und plant einen Mord. Dabei bekommen sie mit van der Bucks Ex-Partnerin kräftige Unterstützung an die Seite. Die Serie „Herzogpark“ findet ihr ab heute bei RTL+.

The True Story of Adele

Adele ist eine der größten Sängerinnen unserer Zeit und ist dabei doch bodenständig und authentisch geblieben. Grund genug also, sich einmal näher mit ihrem Werdegang und ihrem Erfolg zu beschäftigen. Das alles und noch mehr Details aus ihrem Leben erfahrt ihr in „The True Story of Adele“. Die Doku findet ihr in der ZDF-Mediathek.

Almost Fly

1990 ist in Deutschlandviel los … aber nicht in der westdeutschen Provinzstadt, in der Walter, Ben und Nik leben. Selbst der HipHop hat es noch nicht bis zu ihnen geschafft. Aber das wollen die drei ändern und beginnen, selbst zu rappen und aufzutreten. Doch ihr Anfang ist sehr holprig, fast so holprig wie ihr Schulenglisch. Ihr könnt „Almost Fly“ auf Sky Ticket streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.