Was läuft heute? | He’s Expecting, Captive Audience, Lüge und Wahrheit – Die Macht der Information

He’s Expecting

Um schwanger zu werden, braucht man einen Uterus – klar. Oder? In der Serie „He’s Expecting“ spielt das keine Rolle. Denn der Mann Hiyama erfährt, dass er schwanger ist. Das wirft den Angestellten einer Marketingfirma ganz schön aus der Bahn, weil ein Baby absolut nicht in seinen Karriereplan passt. Aber diese Erfahrung hat auch eine positive Wirkung: Hiyama wird zum ersten Mal klar, wie ungleich Menschen in dieser Gesellschaft behandelt werden. Die japanische Comedy-Drama-Serie „He’s Expecting“ findet ihr auf Netflix.

Captive Audience

1972, Kalifornien: Der siebenjährige Steven macht sich auf den Weg zur Schule – und kommt nicht wieder nach Hause. Doch ganze sieben Jahre nach seiner Entführung taucht der Junge wieder auf. Der Fall ist ein gefundenes Fressen für die Medien und Steven Stayner wird über Nacht zum Megastar. Das missfällt jedoch seinem Bruder Carey, der die Aufmerksamkeit für sich beanspruchen will. Also tut er etwas Schreckliches … Die Dokuserie „Captive Audience“ erzählt die wahre und erschütternde Geschichte der Familie Stayner und ihr könnt sie auf Disney+ streamen.

Lüge und Wahrheit – Die Macht der Information

Ob im Krieg, in der Religion oder wenn es ums Geld geht – Lügen sind überall. Sie werden genutzt, um Handlungen zu legitimieren, Motive zu verschleiern oder die Geschichte umzuschreiben. Die Doku-Reihe „Lüge und Wahrheit – Die Macht der Information“ klärt in sechs Teilen auf, welchen Einfluss Lüge und Wahrheit auf die Geschichte haben. Ihr findet die Doku in der ZDF-Mediathek.

Was läuft heute?

