Was läuft heute? | Hidden Figures, Halloween, True Grit – Der Marshal

Hidden Figures

Katherine Johnson, Dorothy Vaughan und Mary Jackson haben gleich zweierlei Geschichte geschrieben. Einmal als Frauen, die sich in der Männerdomäne NASA behaupten – und einmal als Schwarze Frauen, die ihren Platz in der weißen NASA einfordern. Die Geschichte der drei beeindruckenden Frauen wurde in „Hidden Figures“ verfilmt, heute ab 20.15 Uhr bei SAT.1 zu sehen.

Halloween

Es ist ein bisschen wie mit dem richtigen Halloween, das jedes Jahr Ende Oktober begangen wird: Auch die gleichnamigen Filme kehren immer wieder zurück. Den elften Teil der Reihe könnt ihr jetzt bei Amazon Prime Video sehen. Doch Obacht: Mike Myers sorgt auch dieses Mal wieder für absolutes Grauen.

True Grit – Der Marshal

Den Film „True Grit“ der Coen-Brüder kennen sicher einige. Aber wusstet ihr auch, dass es sich dabei um ein Remake handelt? Das Original stammt aus dem Jahr 1969 und war genauso hochkarätig besetzt, wie der Coen-Film rund 40 Jahre später. Damals mit dabei: John Wayne und Robert Duvall. Sehen könnt ihr „True Grit – Der Marshal“ heute ab 23.40 Uhr auf Tele 5.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.