Was läuft heute? | Hillbilly-Elegie, Deepwater Horizon, Es wird Zeit

Hillbilly-Elegie

„Hillbilly“ lässt sich wohl am ehesten mit „Hinterwäldler“ übersetzen. Der Film erzählt die wahre Geschichte von J.D. Vance, der es trotz Gewalt in der Kindheit und einer drogensüchtigen Mutter schafft, sich aus der Unterschicht von Ohio zu einem erfolgreichen Investor hochzuarbeiten. Das gleichnamige Buch zum Film wurde in den USA zu einem Bestseller. Auch, weil es erklärt, was Menschen im Mittleren Westen der USA dazu bewegt hat, Donald Trump als Präsidenten zu wählen. Den Film könnt ihr ab heute bei Netflix streamen.

Deepwater Horizon

2010 kommt es auf der Ölbohrinsel Deepwater Horizon zu einer Explosion und dadurch zu einer der größten Ölkatastrophen der Welt. Der Film „Deepwater Horizon“ erzählt die Geschichte von Mike Williams (Mark Wahlberg), der damals als einer der letzten die Bohrinsel verlassen hat. Er wurde zum Gesicht der Katastrophe. Den Film könnt ihr bei Amazon Prime Video streamen.

Es wird Zeit

arte hat im Mai 2020 400.000 junge Menschen aus Frankreich und Deutschland zur Zukunft der modernen Gesellschaft befragt. Herausgekommen ist, dass sich junge Menschen am meisten Gedanken zur Klimakatastrophe und zum friedlichen Zusammenleben machen. In den kommenden Tagen zeigt arte unter dem Motto „Es wird Zeit“ verschiedene Dokumentationen zu diesen Themen, alle von Menschen unter 35 Jahren produziert. Die Dokus findet ihr auch in der arte-Mediathek.

Was läuft heute?

