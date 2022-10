Bild: Himmel und Erde | © ZDF/Nataliia Khalan

Was läuft heute? | Himmel und Erde, This England, Mr. Harrigan’s Phone

Slava Ukraini

In „Himmel und Erde“ erzählen ukrainische Filmschaffende unterschiedliche Geschichten vom Krieg in der Ukraine, in „This England“ schlüpft Kenneth Branagh in die Rolle von Boris Johnson und in „Mr. Harrigan’s Phone“ schließt ein Teenager eine Freundschaft mit einem Milliardär, die über den Tod hinaus geht.