Was läuft heute? | His Dark Materials, Rabiat: Putins Krieg, The Boss Baby: Weihnachtsbonus

His Dark Materials

Die junge Lyra sucht auch in der dritten und letzten Staffel noch nach ihrem Freund Roger. Dafür reist sie jetzt in das Reich der Toten, während Lord Asriel eine weltenüberspannende Rebellion anzettelt. Die Fantasyserie basiert auf den gleichnamigen Romanen von Philip Pullman und ist mit Stars wie James McAvoy besetzt. Sie erinnert an „Harry Potter“ und „Game of Thrones“. Ab heute gibt’s die ersten beiden Folgen der letzten Staffel bei Wow, wo dann immer dienstags die neuen Folgen erscheinen.

Rabiat: Putins Krieg — Ist das noch mein Russland?

Journalistin Natalia Konyashina ist selbst in Moskau geboren und hatte bisher immer ein positives Bild von ihrer Heimat. Doch das hat sich in letzter Zeit geändert. Deswegen reist sie für „Rabiat: Putins Krieg“ durch Deutschland und spricht mit anderen über ihre Gründe, Russland zu verlassen, und wie sie jetzt zu ihrem Land stehen. Die Reportage könnt ihr jetzt in der ARD-Mediathek anschauen.

The Boss Baby: Weihnachtsbonus

Um dem Boss Baby das Fest der Liebe etwas näherzubringen, nimmt sein Bruder Tim es mit in ein Einkaufszentrum, um den Weihnachtsmann zu treffen. Doch hier passiert eine folgenschwere Verwechslung und am Ende landet es mitten in der Weihnachtswerkstatt am Nordpol. Ihr könnt „The Boss Baby: Weihnachtsbonus“ ab heute auf Netflix streamen.

