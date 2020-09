Was läuft heute? | Die Höhle der Lügen, Der junge Wallander, In aller Freundschaft

Die Höhle der Lügen

Jeder hat doch schon mal ein bisschen geflunkert, oder? Da wurde die ein oder andere Geschichte etwas abenteuerlicher oder erfolgreicher erzählt, als sie eigentlich war. Das ist das Konzept der neuen ZDFneo-Show „Die Höhle der Lügen“. Prominente Teams müssen eine Aufgabe erfüllen und einer Jury glaubhaft erzählen, dass sie diese Aufgabe geschafft haben – auch, wenn das vielleicht gar nicht stimmt. Die Show läuft ab jetzt Donnerstagabends bei ZDFneo und ist bereits um 18 Uhr schon in der Mediathek.

Der junge Wallander

Die Kriminalfälle von Kurt Wallander basieren auf den Büchern von Henning Mankells und die Fälle wurden schon mit unterschiedlichster Schauspieler-Besetzung verfilmt. Netflix erzählt nun die Vorgeschichte: Kurt Wallander ist Anfang 20 und ermittelt in einem seiner ersten Mordfälle. „Der junge Wallander “ läuft ab heute bei Netflix.

In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte

Während das medizinische Personal von Grey’s Anatomy in den USA noch in der Corona-Zwangspause steckt, gibt es Neues von den jungen Ärzten und Ärztinnen des Johannes-Thal-Klinikums: „In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte“ kommt heute mit neuen Folgen aus der Sommerpause zurück. Um 18.50 Uhr im Ersten und natürlich auch in der Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.