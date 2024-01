Was läuft heute? | Holocaust-Gedenktag, Trunk, Masters of the Air

Holocaust-Gedenktag

Am 27. Januar 1945 befreite die Rote Armee das Konzentrationslager Auschwitz. Daher wird an diesem Datum international der Opfer des NS-Regimes gedacht. Bei ZDFinfo gibt es einen kompletten Thementag mit vielen verschiedenen Dokumentationen. Auf einer Sonderseite findet ihr die Inhalte auch in der ZDF-Mediathek. Zum Beispiel die neue Doku „Verbotene Liebe — Queere Opfer der NS-Diktatur“, die denen gedenkt, die wegen ihrer sexuellen Identität verfolgt wurden.

Trunk



Die junge Backpackerin Malina wacht eingesperrt im Kofferraum eines Autos auf. Sie weiß weder, wie sie dort hineingekommen ist, noch, wo das Auto mit rasender Geschwindigkeit hinfährt. Aber: Sie hat ihr Handy noch bei sich. Jetzt muss sie nur noch irgendwie der Polizei zu verstehen geben, wo sie sich befindet. Und das ist nicht einfach. Den Thriller „Trunk“ könnt ihr ab sofort bei Prime Video streamen.

Masters of the Air

Tom Hanks arbeitet nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera mit Steven Spielberg zusammen. Zuletzt waren die beiden Hollywood-Stars als ausführende Produzenten für die Serie „Masters of the Air“ verantwortlich. Die Serie erzählt die Geschichte der berühmten 8. Luftflotte der US-Streitkräfte im Zweiten Weltkrieg. Warum genau diese Flotte so berühmt geworden ist, könnt ihr ab sofort bei AppleTV+ in der Serie „Masters of the Air“ sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.