Was läuft heute? | Honor Society, Ohjaaa! – Sex lieben, Was nach dem Mord geschah

Honor Society

In „Honor Society“ geht es um die Schülerin Honor, die unbedingt auf eine Elite-Universität will. Ihre Schule kann eine Empfehlung für sie aussprechen, die ihre Chancen um einiges verbessern würde. Doch als sie herausfindet, dass sie nur in der engeren Auswahl ist, schmiedet sie einen diabolischen Plan, um ihre Konkurrenz aus dem Weg zu räumen. Zuerst will sie ihren Mitschüler Michael manipulieren. Doch um so mehr Zeit sie mit ihm verbringt, desto sympathischer findet sie ihn. „Honor Society“ könnt ihr jetzt bei Paramount+ sehen.

Ohjaaa! — Sex lieben

In der Sex-Dokureihe „Ohjaaa! — Sex lieben“ sprechen Annabell Neuhof und Yared Dibaba über alles, was mit Sex zu tun hat. Die beiden lassen dabei kein Thema aus. Von Tantra bis Analsex gibt es keine Tabus. In der ersten Folge der dritten Staffel geht es darum, was uns Lust bereitet und welche Rolle dabei Hormone spielen. Die dritte Staffel „Ohjaaa! — Sex lieben“ gibt es jetzt in der ARD Mediathek.

Was nach dem Mord geschah

Die True Crime-Serie „Was nach dem Mord geschah“ ist ein bisschen anders, als andere True-Crime-Formate. Hier geht es darum, wie sich Mörder nach ihrer Tat verhalten. Anhand dieser Verhaltensmuster versucht der Moderator Philip Glenister zusammen mit Kriminalbeamten, Strafverteidigern, Kriminologinnen und Psychologinnen herauszufinden, was einen Menschen zu einem Mord bewegen kann. Ihr könnt „Was nach dem Mord geschah“ jetzt bei WOW streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.