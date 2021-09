Was läuft heute? | Hopeville, After Truth, Daddy’s Home 2

Hopeville

Die südafrikanische Serie „Hopeville“ spielt in eben dieser Stadt. Hier versucht der trockene Alkoholiker Amos die Beziehung zu seinem Sohn Themba wieder zu verbessern. Dafür will er Themba helfen, seinen Traum von einer Schwimmerkarriere zu verwirklichen. Kurzerhand beschließt er, das örtliche Schwimmbad zu renovieren. Die Serie thematisiert neben der Vater-Sohn-Beziehung auch Themen wie Korruption, Rassismus aber auch Widerstandsfähigkeit und Mut. Ihr könnt „Hopeville“ jetzt in der ARTE-Mediathek schauen.

After Truth

Was als Fan-Fiction begann, ist mittlerweile eine weltweit erfolgreiche Buchreihe: Die „After“-Serie von Anna Todd erzählt von der On-Off-Beziehung zwischen Tessa und Hardin. Teil drei, „After Love“ läuft gerade in den Kinos. Den zweiten Teil „After Truth“, könnt ihr jetzt auf SkyTicket streamen. In diesem Film kommt die Beziehung der beiden richtig ins Wanken, nachdem Tessa herausgefunden hat, dass Hardin sie mehrfach betrogen hat.

Daddy’s Home 2

Väter in Überzahl. So sieht’s aus im zweiten Teil von „Daddy’s Home“. Das Vater-Stiefvater-Duo Dusty und Brad hat sich mit der Co-Vaterschaft mittlerweile ganz gut abgefunden. Als aber wiederum ihre Väter an Weihnachten zu Besuch kommen, wird ihr Lebensmodell ganz schön herausgefordert. Die Familienkomödie könnt ihr jetzt auf Amazon Prime Video streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.