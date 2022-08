Was läuft heute? | House of the Dragon, The Walking Dead, Making The Cut

House of the Dragon

Die neue Serie „House of the Dragon“ ist das Prequel zu „Game of Thrones“. Auch wenn es noch 200 Jahre bis zu den Ereignissen aus „Game of Thrones“ dauert, ist nicht viel anders in Westeros. Es ging auch damals schon darum, wer auf dem Eisernen Thron sitzen darf. Bisher verteidigt die Familie der Targaryens den Thron. Doch nicht nur andere Häuser in Westeros wollen den Targaryens den Thron streitig machen. Auch innerhalb der Familie gibt es unterschiedliche Meinungen dazu, wer König Viserys I. folgen soll. „House of the Dragon“ könnt ihr jetzt bei WOW schauen.

The Walking Dead – Staffel 11

Mit der elften Staffel „The Walking Dead“ endet die Serie, die auf den gleichnamigen Comics basiert. Auch wenn die Gruppe in Alexandria einen einigermaßen sicheren Ort gefunden hat, sind sie auch dort nicht ganz vor den Zombies geschützt. Die größere Gefahr sind aber ohnehin die anderen Menschen, die mit ihnen um die knappen Ressourcen konkurrieren. Ihr könnt den ersten Teil der elften Staffel von „The Walking Dead“ jetzt bei Netflix streamen.

Making The Cut – Staffel 3

„Making The Cut“ ist eine Casting-Show, in der Heidi Klum und Tim Gunn das größte Design-Talent suchen. Dafür kommen Designer aus der ganzen Welt nach L.A. und stellen sich der Jury, die aus Heidi Klum, Nicole Richie und Jeremy Scott besteht. Der Gewinner oder die Gewinnerin geht mit einem Preisgeld von einer Million Dollar nach Hause, dass dann in die eigene Marke investiert werden kann. Ihr könnt die dritte Staffel „Making The Cut“ jetzt auf Prime Video sehen.

Was läuft heute?

