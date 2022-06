Bild: How I Met Your Father | © Patrick Wymore/Hulu

Was läuft heute? | How I Met Your Father, Gladbeck: Das Geiseldrama, Beckenrand Sheriff

Das Friends der 2020er

In „How I Met Your Father“ erzählt Sophie ihrem Sohn, wie sie seinen Vater kennengelernt hat, in der Doku „Gladbeck“ wird das Geiseldrama aus dem Jahr 1988 mit Archivmaterial rekonstruiert und in „Beckenrand Sheriff“ streitet sich ein Bademeister mit einer Bürgermeisterin um den Verbleib eines Schwimmbads.