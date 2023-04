Was läuft heute? | How I Met Your Father, Power Rangers: Once & Always, Die Spur

How I Met Your Father

Auch in der zweiten Staffel von „How I Met Your Father“ erleben wir Sophies (Hilary Duff) Datingleben und das ihrer Freundesgruppe. Die Spin-off-Serie von „How I Met Your Mother“ geht in die zweite Runde mit altbekannten Teenie-Stars, wie Josh Peck, den man aus der Serie „Drake & Josh“ kennt oder Leighton Meester, die die Rolle der „Blair Waldorf“ in „Gossip Girl“ verkörperte. Die neuen Folgen „How I Met Your Father“ könnt ihr ab heute auf Disney+ streamen.

Power Rangers: Once & Always

1993 startete die Serie „Mighty Morphin Power Rangers“ mit ihrer ersten Folge. Nun gibt es mit dem Film „Power Rangers: Once & Always“ ein Revival, in dem wir auf die damaligen Schauspieler treffen dürfen. Als Power Rangers müssen sie sich ihren alten Feinden entgegenstellen. Den Film „Power Rangers: Once & Always“ könnt ihr ab sofort auf Netflix schauen.

Die Spur — Gras, Gier, großes Geld

Mit „Die Spur“ bekommt das ZDF eine neues investigatives Doku-Format. Die Reporterinnen und Reporter verfolgen nicht nur den Weg der Daten, sondern recherchieren auch vor Ort. In der ersten Folge „Gras, Gier, großes Geld“ geht es um die Plattform JuicyFields, die ihre Kundinnen und Kunden um Millionen betrogen hat. Den Start von „Die Spur“ könnt ab heute um 18 Uhr in der ZDF-Mediathek oder heute um 22:45 Uhr im ZDF verfolgen.

