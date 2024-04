Was läuft heute? | How to date Billy Walsh, Ripley, Lockerbie — Der Bombenanschlag auf Pan-Am-Flug 103

How to Date Billy Walsh

In „How to Date Billy Walsh“ geht es um den Teenager Archie, der sich in seine beste Freundin Amelia verliebt. Sie steht aber auf den neuen amerikanischen Austauschschüler Billy Walsh. Die Teenie-Romcom hat einige bekannte Gesichter zu bieten: Mit dabei sind unter anderem Sebastian Croft („Heartstopper“), Charithra Chandran („Bridgerton“) und Tanner Buchanan („Cobra Kai“, „Designated Survivor“). Der Film „How to Date Billy Walsh“, oder auf Deutsch „Date mich, Billy Walsh“, ist ab heute bei Prime Video verfügbar.

Ripley

Der Roman „Der talentierte Mr. Ripley“ von Patricia Highsmith hat eine neue Adaption, diesmal als Serie. Wie im Original wird Tom Ripley beauftragt, den Millionärs-Sohn Dicki Greenleaf in Italien aufzusuchen und zurückzuholen. Doch Betrüger Ripley nistet sich immer mehr im Leben der Familie ein und will sein Leben verbessern — um jeden Preis. Alle Folgen von „Ripley“ sind ab heute auf Netflix.

Lockerbie — Der Bombenanschlag auf Pan-Am-Flug 103

Bei einem Bombenanschlag 1988 auf den Pan-Am-Flug 103 sterben über 200 Menschen. Ein libyscher Mann wird Jahre später für dieses Verbrechen verurteilt. In der vierteiligen Doku kommen Angehörige der Opfer, Ermittler und Journalisten zu Wort. Denn immer noch steht die Frage im Raum, ob damals der richtige Täter verurteilt wurde. Alle Teile der Doku „Lockerbie — Der Bombenanschlag auf Pan-Am-Flug 103“ könnt ihr bei WOW streamen.

