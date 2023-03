Was läuft heute? | How to get rich, Good Luck to you, Leo Grande, Kobalt, die dunkle Seite der Energiewende

How to get rich

Wer träumt nicht manchmal vom schnellen Geld? Nie wieder arbeiten und stattdessen den ganzen Tag machen, worauf man gerade Lust hat. Dieses Versprechen findet man zu Hauf im Internet – ob als Trading-App, bei systemischen Sportwetten oder in so genannten Dropschipping-Shops. Ob diese Angebote wirklich so vielversprechend sind, oder doch nur eine Masche, prüft Finanzexpertin Aya Jaff in der vierteiligen Doku-Serie „How to get rich“. Die findet ihr ab jetzt in der ARD-Mediathek.

Good Luck to You, Leo Grande

In der Komödie „Good Luck to You, Leo Grande“ spielt Oscar-Preisträgerin Emma Thompson die pensionierte Religionslehrerin Nancy Stokes. Nach dem Tod ihres Mannes will sich Nancy so richtig sexuell ausleben – und sie will endlich einen Orgasmus haben. Um auf Nummer sicher zu gehen, verabredete sie sich mit dem Sexarbeiter Leo Grande (Daryl McCormack). Nach anfänglichen Berührungsängsten schafft es Nancy, sich nach und nach zu öffnen. “Good Luck to you, Leo Grande” ist ein Film über das Altern, die Suche nach dem perfekten Lustmoment und der Frage darüber, ob Sexarbeit legal sein sollte. Streamen könnt ihr „Good Luck to You, Leo Grande“ ab heute bei Prime Video.

Kobalt, die dunkle Seite der Energiewende

Die Demokratische Republik Kongo wird auch das „Saudi-Arabien“ des Kobalts genannt. Denn rund die Hälfte aller weltweiten Reserven von Kobalt lagern hier. Das wertvolle Metall wird hier von Frauen, Kindern und Männern zum Teil mit einfachen Werkzeugen oder nur mit bloßen Händen aus dem Boden geholt. Reiche Industrieländer kaufen es für ihre eigene Energiewende. Denn ohne Kobalt gibt es auch keine Batterien für elektrische Autos. Die Doku „Kobalt, die dunkle Seite der Energiewende“ deckt auf, welche fatalen Folgen der Kobaltabbau für Mensch und Natur hat. Ihr findet sie jetzt in der Arte-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.