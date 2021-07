Was läuft heute? | How to Sell Drugs Online (Fast), In Treatment, IKEA: Die Insider

How to Sell Drugs Online (Fast)

An der Spitze eines Online-Drogenhandels kann es ganz schön einsam werden. Das muss Moritz in der dritten Staffel „How to Sell Drugs Online (Fast)“ erleben. Als sich der Gesundheitszustand seines ehemaligen Kollegen und besten Freundes Lenny dramatisch verschlimmert, müssen sich die beiden für einen letzten Deal zusammenschließen. Wie dieser Deal ausgeht, das seht ihr jetzt in der dritten Staffel „How to Sell Drugs Online (Fast)“ auf Netflix.

In Treatment

Neue Praxis, neue Therapeutin. In der vierten Staffel „In Treatment“ übernimmt „Orange is the new black“-Star Uzo Aduba als Dr. Brooke Taylor die Behandlung und die Praxis steht auch nicht mehr in New York, sondern in Los Angeles. Das Prinzip der Serie bleibt trotz Reboot aber das gleiche. Über die Staffel hinweg versucht Dr. Brooke Taylor drei Menschen und ihre psychischen Probleme zu behandeln. Sehen könnt ihr „In Treatment“ jetzt auf Sky Atlantik und online bei Sky Ticket.

IKEA: Die Insider

Warum sind eigentlich die Tüten bei IKEA so groß und warum ist diese Tüte, obwohl man nur mal schauen wollte, nach dem Besuch des Möbelhauses immer voller als man eigentlich wollte? Die Verbraucher-Doku „IKEA: Die Insider“ schaut hinter die Kulissen des Möbelhauses und deckt die Verkaufstricks des Konzerns auf. Sehen könnt ihr „IKEA: Die Insider“ in der ZDF-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.