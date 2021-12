Was läuft heute? | How to Sell Drugs Online (Fast), jerks., Last One Laughing

How to Sell Drugs Online (Fast)

An der Spitze eines Online-Drogenhandels kann es ganz schön einsam werden. Das muss Moritz in der dritten Staffel „How to Sell Drugs Online (Fast)“ erleben. Als sich der Gesundheitszustand seines ehemaligen Kollegen und besten Freundes Lenny dramatisch verschlimmert, müssen sich die beiden für einen letzten Deal zusammenschließen. Wie dieser Deal ausgeht, das seht ihr jetzt in der dritten Staffel „How to Sell Drugs Online (Fast)“ auf Netflix.

jerks.

Christian Ulmen und Fahri Yardim sind zurück als ihre peinlichen Alter Egos. Fahri muss versuchen, seine Ehe zu retten. Denn Pheline hat sich von ihm getrennt, nachdem er sich mit einem gefälschten Vaterschaftstest aus der Fürsorgepflicht stehlen wollte. Ob es ihm gelingt, das wieder geradezubiegen und welche Unverschämtheiten sich Christian obendrein noch leistet, das seht ihr in der vierten Staffel „jerks.“ jetzt bei Joyn Plus+.

LOL – Last One Laughing

Wer zuletzt lacht, lacht am besten – nur selten passt ein Sprichwort so sehr auf eine Show wie in diesem Fall. Denn bei „LOL – Last One Laughing“ versuchen zehn Comedians, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Und wer lacht, der fliegt raus. Das Erfolgsformat gab es schon in Japan, Mexiko und Australien. Jetzt gibt’s endlich die deutsche Version auf Amazon Prime Video.

Die zweite Staffel folgte direkt ein halbes Jahr später. Unter anderem mit dabei sind Bastian Pastewka, Martina Hill und Tommi Schmitt.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.