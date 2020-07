Was läuft heute? | How to Sell Drugs Online (Fast), Night School, Damascus, USA. Der GAU

How to Sell Drugs Online (Fast)

Mit dem Online-Shop „MyDrugs“ haben Moritz, Lenny und Dan in der ersten Staffel von „How to Sell Drugs Online (Fast)“ erfolgreich ihre erste Million gemacht. Jetzt wollen sie aus dem Drogenhandel aussteigen. Nur ihre Geschäftspartner sind nicht so begeistert von der Idee. „How to Sell Drugs Online (Fast)“ geht in die zweite Runde, jetzt auf Netflix.

Night School

Schulabbrecher Teddy Walker ist bisher ganz gut durchs Leben gekommen. Nicht mehr ganz so gut läuft’s, als er seinen Job verliert – und ohne Abschluss auch keinen neuen findet. Führt also kein Weg vorbei: es geht ab an die Abendschule. Bock auf Lernen hat Teddy aber nicht – und was ist der Weg des geringsten Widerstands? Die Klausur klauen. Ob Kevin Hart als Teddy Walker hier doch noch was lernt, seht ihr bei Amazon Prime Video.

Damascus, USA. Der GAU

Das Jahr 1980. Der größte je gebaute Atomsprengkopf der Welt. Und ein Missgeschick, das die USA an den Rand einer nuklearen Katastrophe zu bringen droht. Die Dokumentation ”Damascus, USA. Der GAU” rekonstruiert anhand von Augenzeugenberichten die Ereignisse, die Anfang der 80er beinahe weite Teile der USA zerstört hätte. Zu sehen gibt’s die Doku in der arte-Mediathek.

Was läuft heute

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.