Was läuft heute? | Hunter Killer, 7500, Loro – Die Verführten

Hunter Killer

Hunter Killer ist ein Begriff aus dem Militär und bezeichnet eine Kombination zwischen Aufklärungs- und Angriffstrupps; zum Beispiel in Form eines Atom-U-Boots wie im Film „Hunter Killer“. Das Team um Captain Joe Glass (Gerard Butler) muss den russischen Präsidenten retten, der von seinem Verteidigungsminister verraten wurde. Um sich möglichst gut auf den Film vorzubereiten, waren Gerard Butler und Regisseur Donovan Marsh drei Tage auf einem echten Atom-U-Boot. Hunter Killer läuft heute Abend um 22.15 Uhr im ZDF zum ersten mal im Free TV.

7500

„7-5-0-0“ ist der Code für eine Flugzeugentführung. In „7500“ versuchen Terroristen auf dem Flug von Berlin nach Paris in das Cockpit einzudringen. Dabei verletzten sie den Piloten, Co-Pilot Tobias (Joseph Gordon-Levitt) ist auf sich allein gestellt. Der Film wurde in Deutschland und Österreich produziert, viele Schauspielerinnen und Schauspieler synchronisieren sich daher selbst. „7500“ ist bei Amazon Prime Video verfügbar.

Loro – Die Verführten

Silvio Berlusconi war, bevor er Ministerpräsident von Italien wurde, erfolgreicher Bauunternehmer und Medienmogul. Seine Erfolge hat er gerne mit ausschweifenden Partys gefeiert. Wie das aussah, zeigt „Loro – Die Verführten“. Der Film basiert lose auf wahren Ereignissen und ist ab heute bei Netflix verfügbar.

