Was läuft heute? | Hyperland, Verführung einer Fremden, Girl

Hyperland

In dem Near-Future-Thriller „Hyperland“ wird alles, was du sagst und tust, mit Likes und Kommentaren bewertet. Klingt gar nicht weit weg von unserer eigenen Realität. Regisseur Mario Sixtus treibt das Ganze in seinem Langfilmdebüt auf die Spitze: Denn hinter den Kulissen sitzen Expertinnen und Expertinnen, die diese Kommentare manipulieren. Als Protagonistin Cee (Lorna Ishema) hinter dieses Geheimnis kommt, steht sie plötzlich selbst im Mittelpunkt einer Schmutzkampagne, die sie ihre Existenz kosten kann. „Hyperland“ ist ab heute in der ZDF-Mediathek.

Verführung einer Fremden

Oscar-Preisträgerin Halle Berry jagt den Mörder ihrer besten Freundin Grace. Dafür verstrickt sie sich immer weiter in digitalen Netzwerken, Chat-Rooms und Dating-Foren. Als sie auf den Unternehmer Harrison Hill (Bruce Willis) stößt, glaubt sie, einen Schuldigen gefunden zu haben, denn Grace hatte eine kurze Affäre mit ihm. Um mehr herauszufinden, schleust sie sich als „Katherine“ in seine Firma ein. Der Thriller von James Foley ist zwar schon von 2007, aber immer noch erschreckend aktuell. Streamen könnt ihr den Film jetzt auf Netflix.

Girl

In dem Thriller „Girl“ sinnt eine junge Frau (Bella Thorne) auf Rache gegen ihren Vater, der sie missbraucht hat. Zurück in ihrem Heimatdorf erfährt sie allerdings, dass ihr Vater bereits ermordet wurde. Auf der Suche nach seinem Mörder schlägt sie sich mit einer Axt durch das Dorf und stößt auf dunkle Geheimnisse. Den Sheriff in diesem aggressiven Thriller spielt übrigens Mickey Rourke, den ihr vielleicht aus „The Wrestler“ kennt. „Girl“ könnt ihr ab heute bei Sky Ticket streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.