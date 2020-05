Was läuft heute? | I am not okay with this, Berlin Berlin, A Prayer before Dawn

I am not okay with this

Die junge Syd steckt mitten im High-School-Alltag – schlimm genug. Sie muss aber auch noch über den Tod ihres Vaters hinwegkommen und weiß nicht so richtig wohin mit ihren Gefühlen für ihre beste Freundin. Und dann, als ob das alles nicht schon genug wäre, entdeckt sie auch noch ihre Superkräfte und muss sich jetzt auch noch darum kümmern. „I am not okay with this“ gibt’s bei Netflix.

Berlin, Berlin

Wer kennt noch die Serie „Berlin, Berlin“? Für die meisten, die vor 1995 geboren wurden, dürfte das ein Begriff sein. Jetzt kommt die Serie zurück, aber als Kinofilm. Und eigentlich auch eher nur als Film, weil wir ihn wegen Corona nicht mit Popcorn vor der Riesenleinwand sehen können, sondern nur mit Popcorn vorm Laptop oder Smart-TV. „Berlin, Berlin“ gibt es jetzt ebenfalls bei Netflix zu sehen.

A Prayer before Dawn

Der britische Boxer Billy Moore wird in Thailand beim Drogenschmuggel erwischt und kommt ins Gefängnis in Bangkok. Das ist an sich schon nicht sonderlich erfreulich. Moore spricht darüber hinaus aber kein Thai, hat Entzugserscheinungen und ist als Europäer auch noch der Sonderling unter den Gefangenen. Die wahre Geschichte wurde verfilmt und ist jetzt bei Amazon Prime verfügbar.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.