Was läuft heute? | I am Zlatan, Ermordet: Tatort Texas Killing Fields, Incarnate

I am Zlatan

Der Spielfilm „I am Zlatan“ zeigt, wie der Fußballer Zlatan Ibrahimović in armen Verhältnissen aufgewachsen ist. Schon als Kind wollte er um jeden Preis Profi-Fußballer werde. Ein Traum, der wahr werden sollte. Noch heute spielt er mit 41 Jahren beim AC Mailand. Ihr könnt „I am Zlatan“ jetzt bei Prime Video schauen.

Ermordet: Tatort Texas Killing Fields

In der Doku „Ermordet: Tatort Texas Killing Fields“ geht es um einen Tatort, an dem mehrere Leichen von jungen Mädchen gefunden wurden. Heute ist der Ort in Texas als „Killing Fields“ bekannt. In der Doku geht es aber vor allem um die Hinterbliebenen der Ermordeten, die bis heute versuchen, den Täter ausfindig zu machen. „Ermordet: Tatort Texas Killing Fields“ könnt ihr jetzt bei Netflix schauen.

Incarnate

In dem Film „Incarnate“ geht es um einen Wissenschaftler, dessen Berufsbezeichnung eher nach einem Exorzisten klingt. Doch Dr. Seth Ember verwendet keine Rituale, sondern die Wissenschaft, um seinen Klienten die Dämonen auszutreiben. Ein 11-jähriger Junge wird zu einem seiner herausforderndsten Klienten. Ihr könnt „Incarnate“ jetzt bei Freevee sehen.

Was läuft heute?

