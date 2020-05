Was läuft heute? | I know this much is true, Mysteriöse Kriminalfälle der DDR, Earworm

I know this much is true

Dominick und Thomas sind Zwillinge. Da enden aber schon die Gemeinsamkeiten. Thomas muss aufgrund seiner paranoiden Schizophrenie den größten Teil seines Lebens in geschlossenen Anstalten verbringen, während sein Bruder Dominick vor der Aufgabe steht, sein scheiterndes Leben in den Griff zu bekommen und sich gleichzeitig um seinen Zwillingsbruder zu kümmern. Eines haben die Zwillinge dann aber doch gemeinsam. Sie werden in der Serie „I know this much is true“ beide von Mark Ruffalo gespielt!

Mysteriöse Kriminalfälle der DDR – Vertuscht, verdrängt, verschwiegen

True Crime DDR. Ja, auch zwischen Ostsee und Erzgebirge hat das Verbrechen nicht geschlafen. Das ZDF zeigt daher in der Dokumentation „Mysteriöse Kriminalfälle der DDR – Vertuscht, verdrängt, verschwiegen“ vier echte Kriminalfälle, die die volkseigenen Verbrechen und den besonderen Umgang des SED-Regimes damit zeigen.

Earworm

Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, warum manche Songs so klingen wie sie klingen? Also warum repetitive Songs so beliebt sind? Warum Männer in Pop-Songs so oft mit einer hohen Stimme singen? Und warum ein Song der 80er klingt wie ein Song der 80er? Dann seid ihr genau richtig bei „Earworm“!

Was läuft heute?

