Was läuft heute? | I Love America, Shining Girls, Venom – Let There Be Carnage

I Love America

Für die Liebe einmal um die ganze Welt. Das macht auch Sophie Marceau in der neuen romantischen Komödie „I Love America“. Sie spielt Lisa, die zu ihrem besten Freund Luka von Paris nach Los Angeles zieht. In der Stadt der Engel hofft sie, die große Liebe zu finden. Aber woran erkennt man die eigentlich? Lisa muss erst viele seltsame Dates überstehen, um schließlich ihren Mr. Right zu treffen. „I Love America“ findet ihr ab jetzt bei Amazon Prime Video.

Shining Girls

Neue Rolle für Emmy-Preisträgerin Elisabeth Moss. In der Psycho-Thriller-Serie „Shining Girls“ spielt sie die ehemalige Reporterin Kirby Mizrachi. Die hat vor Jahren nur knapp einen brutalen Angriff eines Serienkillers (Jamie Bell) überlebt. Traumatisiert erlebt sie seitdem verschiedene Realitäten. Als Kirby erfährt, dass es einen Mord gab, der dem Angriff auf sie ähnelt, tut sie sich mit dem Reporter Dan Velazquez (Wagner Moura) zusammen. Aber die Jagd nach dem Mörder scheint schwieriger als gedacht, denn offenbar kann er durch die Zeit reisen. Die Thriller-Serie „Shining Girls“ könnt ihr ab jetzt bei Apple TV+ streamen.

Venom – Let There Be Carnage

In der Fortsetzung der Marvel-Verfilmung „Venom“ schlüpft Tom Hardy noch einmal in die Rolle von Eddie Brock, der mit dem außerirdischen Parasiten Venom lebt. Kaum haben die beiden sich auf ein friedliches Zusammenleben geeignet, kommt ein neuer Bösewicht um die Ecke: der verurteilte Serienkiller Cletus Kasady (Emmy-Preisträger Woody Harrelson). Nach einem Vorfall in der Todeszelle mutiert er zu dem Monster Carnage und sorgt für Chaos und Zerstörung. „Venom – Let there be Caranage“ könnt ihr jetzt mit eurem Sky Ticket streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.