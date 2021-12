Was läuft heute? | Ich bin dein Mensch, Foodtastic, American Rust

Ich bin dein Mensch

Mensch verliebt sich in humanoiden Roboter – was nach dem Oscar-prämierten Film „Her“ klingt, ist gleichzeitig auch der Plot von „Ich bin dein Mensch“. Man sollte die SWR-Produktion allerdings nicht mit dem Hollywood-Blockbuster vergleichen. Die Romantic-Comedy erzählt in einem ganz eigenen Stil, wie sich die Wissenschaftlerin Alma in den humanoiden Roboter Tom verliebt. „Ich bin dein Mensch“ wurde mit vier LOLAs ausgezeichnet und ist der deutsche Kandidat für den Auslands-Oscar. Ihr könnt die SWR-Produktion ab sofort in der ARD-Mediathek streamen.

Foodtastic

„Foodtastic“ ist keine gewöhnliche Backshow. Hier stellen Food-Artists Disney-Filme als Torten nach. Die Schauspielerin Keke Palmer präsentiert die neue Backshow, in der die Torten fast zu schade zum Essen sind. „Foodtastic“ ist jetzt auf Disney+ verfügbar.

American Rust

In dem Thriller „American Rust“ muss der Polizeichef Del Harris (Jeff Daniels) einen inneren Konflikt mit sich austragen. Als der Sohn seiner Freundin beschuldigt wird, einen Mord begangen zu haben, muss er sich entscheiden, auf welcher Seite er steht. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Philipp Meyer und war schon seit 2017 geplant. Anfang 2018 musste sie allerdings eingestampft werden, da kein passender Hauptdarsteller gefunden wurde. Mit Jeff Daniels in der Hauptrolle ist „American Rust“ jetzt bei Sky Ticket zu sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.