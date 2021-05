Was läuft heute? | Ich, Daniel Blake, Bad Boys II, Wer hat Sara ermordet?

Ich, Daniel Blake

Daniel Blake ist arbeitsunfähig. Zumindest sagt dies seine Ärztin. Denn Daniel Blake hatte einen Herzinfarkt. Statt Unterstützung erntet er von Seiten des Staates allerdings nur Hohn und Schikane. Doch er ist nicht allein. Für das Werk von Ken Loach gab es 2015 die Goldene Palme. Denn der Film schafft etwas, was im Kino nur selten zu sehen ist: Er zeigt einen Teil unserer Gesellschaft, dem selten die Hauptrolle zu Teil wird, die Armen. Arte zeigt ihn heute Abend um 20:15 Uhr und hat ihn danach in der Mediathek.

Bad Boys II

Martin Lawrence und Will Smith sind mit ihren Rollen in „Bad Boys I“ in die Geschichte des Actionkinos eingegangen. Lustige und coole Typen mit schnellen Autos und geladenen Pistolen gibt’s zwar genug, aber die beiden sind sozusagen die Urtypen. In Teil Zwei gilt es, den größten Drogendeal der US-Geschichte zu sprengen. Dabei fliegen schonmal ein paar Gags, Kugeln und Autos durch die Gegend. Michael Bays Action-Klassiker hat genau das, was unter Action-Komödie verkauft wird. Ab heute gibt’s den Film auf Sky Cinema. In diesem Sinne: „Bad Boys, Bad Boys, watcha gonna do, watcha gonna do when we come for you“

Wer hat Sara ermordet? (Staffel 2)

Nachdem seine Schwester Sara ermordet wurde, dürstete Alex nach Rache. Nicht zuletzt, weil er fälschlicherweise selbst dafür ins Gefängnis musste. Nun ist er raus, doch die Probleme reißen nicht ab, denn in Alex‘ Garten wird eine Leiche gefunden. Und wieder steht er im Mittelpunkt der Ermittlungen. Gleichzeitig findet er immer mehr über seine verstorbene Schwester und ihre dunkle Vergangenheit heraus. Die zweite Staffel der verworrenen und düsteren Crime-Serie „Wer hat Sara ermordet?“ könnt ihr ab sofort auf Netflix abrufen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.