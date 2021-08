Was läuft heute? | Ich und die Anderen, Outer Banks, Frank Sinatra – Die Stimme Amerikas

Ich und die Anderen

Tristans Tag beginnt schon seltsam. Die schwangere Freundin ist verschwunden und ein mysteriöser Taxifahrer erzählt ihm, dass er bei ihm alle seine Wünsche deponieren kann. Kurz darauf wird es noch merkwürdiger, denn seine Freunde und Kollegen beginnen, sich genau so zu verhalten, wie er es sich gewünscht hat. Das Sky-Original „Ich und die Anderen“ wagt ein interessantes Gedankenspiel und fährt dazu mit Stars wie Tom Schilling, Katharina Schüttler und Lars Eidinger auf.

Outer Banks

Die erste Staffel von „Outer Banks“ endete für John B. und Sarah auf einem kenternden Boot inmitten eines Sturms. Wie durch ein Wunder haben sie dieses Unglück überlebt und sind auf den Bahamas gelandet. Hier gibt es neue Hinweise auf den gesuchten Schatz. Und während die beiden auf den Bahamas auf Goldsuche sind, spitzt sich die Lage zuhause zu. Die zweite Staffel „Outer Banks“ seht ihr jetzt auf Netflix.

Frank Sinatra – Die Stimme Amerikas

Kaum ein Musiker ist so mit der Geschichte der USA verbunden wie Frank Sinatra. So mancher großspurige Mann rechtfertigt sein Verhalten immer noch mit Sinatras Song „I did it my way“. Die Doku „Frank Sinatra – Die Stimme Amerikas“ zeigt in der Arte-Mediathek, das hinter dem Mythos aus Zigaretten und Alkohol ein Mensch voller Einsamkeit, Depression und Alkoholismus steckte.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.