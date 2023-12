Was läuft heute? | Ich und die Walter-Boys, 23 – Der mysteriöse Tod eines Hackers, Geddy Lee Asks: Are Bass Players Human Too?

Ich und die Walter-Boys

Jackie Howard verliert in der Serie „Ich und die Walter-Boys“ mit gerade einmal 15 Jahren ihre Eltern. Sie muss von der Großstadt New York zu ihrer neuen Pflegefamilie aufs Land ziehen. In der neuen Familie gibt es gleich zwei Jungs, die ihr den Kopf verdrehen. Doch eigentlich hat sie ein anderes, wichtiges Ziel, das sie nicht aus den Augen verlieren will: Sie will in Princeton studieren. Bekommt sie das mit der Liebe und der Karriere unter einen Hut? Das könnt ihr jetzt in der neuen Serie „Ich und die Walter-Boys“ auf Netflix herausfinden.

23 — Der mysteriöse Tod eines Hackers

Der Moderator Frank Plasberg rollt in der Dokumentation „23 — Der mysteriöse Tod eines Hackers“ das Leben und den Tod von dem deutschen Hacker Karl Koch wieder auf. Bis heute sind die Umstände von Karl Kochs Tod nicht ganz geklärt. Außerdem weiß keiner so richtig, warum der Obduktionsbericht bis heute noch verschlossen bleibt. „23 — Der mysteriöse Tod eines Hackers“ könnt ihr jetzt bei WOW streamen.

Geddy Lee Asks: Are Bass Players Human Too?

„Geddy Lee Asks: Are Bass Players Human Too?“ ist die neue Doku-Reihe von dem Bassisten Geddy Lee aus der Band Rush. Er besucht in der Doku andere, legendäre Bassistinnen und Bassisten und taucht in ihre Leben ein. Mit dabei sind Les Claypool von der Band Primus, Melissa Auf der Maur, die für Hole und die Smashing Pumpkins Bass-Gitarre spielt, Krist Novoselic von Nirvana und Rob Trujillo von Metallica. Die Doku-Reihe „Geddy Lee Asks: Are Bass Players Human Too?“ gibt es jetzt bei Paramount+.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.