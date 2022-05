Bild: Il Traditore | © IBC Movie / Kavac Film / Match Factory Productions / Fabio Lovino / ZDF / Arte

Was läuft heute? | Il Traditore, Lloronas Fluch, Claws

Verräter!

Ein Mitglied der Cosa Nostra wendet sich in „Il Traditore“ gegen die eigenen Reihen. Eine weinende Frau macht in „Lloronas Fluch“ Jagd auf Kinder und in „Claws“ steigt ein Nagelstudio in die Welt des Verbrechens ein.