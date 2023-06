Was läuft heute? | I’m a Virgo, Swagger, The Light in the Hall

I’m a Virgo

Jharrel Jerome spielt in „I’m a Virgo“ den 19-jährigen Teenager Cootie. Er ist bei seiner Tante und seinem Onkel aufgewachsen, die ihn nie aus dem Haus gelassen haben, weil er schon sein ganzes Leben lang abnormal groß war. Nachdem die Öffentlichkeit aber von seiner Existenz erfährt, bleibt ihnen keine Wahl mehr. Der vier Meter große Cootie darf seine geschützte Umgebung verlassen und endlich die Welt erkunden. Die neue Comedy-Coming-of-Age-Serie „I’m a Virgo“ gibt es jetzt bei Prime Video.

Swagger – Staffel 2

Die Serie „Swagger“ basiert auf den Erfahrungen des Basketball-Spielers Kevin Durant. Es geht um den schwarzen Teenager Jace, sein Basketball-Team „Swaggers“ und ihren Traum von der Profi-Karriere in der NBA. In Staffel zwei ist der aber nun in Gefahr, denn ein Video zeigt, wie Jace und seine Freunde angeblich jemanden verprügelt haben. Hält das Team zusammen? Die zweite Staffel „Swagger“ gibts jetzt bei AppleTV+ zu sehen.

The Light in the Hall

In der Serie „The Light in the Hall“ geht es um die Journalistin Cat Donato. Als sie noch ein Kind war, wurde ihre damalige beste Freundin Ela Roberts umgebracht. Der Täter wurde zwar festgenommen, doch jetzt, 18 Jahre später, wird er wieder freigelassen und bis heute weiß niemand, was er Ela damals wirklich angetan hat. Cat kehrt in ihre walisische Heimatstadt Llanemlyn zurück, um herauszufinden, was damals wirklich vor sich gegangen ist. „The Light in the Hall“ könnt ihr jetzt bei MagentaTV sehen.

