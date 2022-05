Was läuft heute? | Im Auftrag des Teufels, 120 BPM, Boss Baby: Zurück zu den Windeln

Im Auftrag des Teufels

Noch nie hat der Anwalt Kevin Lomax einen Prozess verloren. Dann vertritt er einen Lehrer, dem sexueller Missbrauch vorgeworfen wird – und das zu Recht. Trotzdem gewinnt Lomax den Prozess. Es bleibt nicht sein letzter Fall oder das letzte Ereignis in seinem Leben, das die Grenzen von Moral und Recht auslotet. Besetzt mit Stars wie Al Pacino, Charlize Theron und Keanu Reeves läuft der Klassiker „Im Auftrag des Teufels“ jetzt bei Amazon Prime Video.

120 BPM

In den 1990er Jahren in Paris sterben viele Menschen an HIV. Auch Sean ist erkrankt. Trotzdem, oder gerade deswegen, ist er eine der radikalsten Stimmen der Gruppe Act Up, die sich dem Kampf gegen AIDS verschrieben hat. Seine Geschichte und die von Act Up erzählt der französische Film „120 BPM“. Dessen Regisseur Robin Campillo hat sich in den 90ern selbst bei Act Up engagiert. Zu sehen ist der Film heute bei arte um 21:55 Uhr und in der arte-Mediathek.

Boss Baby: Zurück zu den Windeln

Kaum jemand ist so sehr ein Kinderstar wie das Boss Baby. Selbst noch ein Kind und schon ein Star – und ein Star der Kinder. Der Animationsfilm von 2017 war ein großer Erfolg samt Oscar-Nominierung, es folgten ein zweiter Teil und eine Serie. Jetzt läuft eine weitere animierte Serie an. Die schließt an vorherige Entwicklungen an. Nachdem das Boss Baby einem Wirtschaftsverbrechen bezichtigt wird, muss es bei seinem Bruder untertauchen. Die erste Staffel läuft bei Netflix.

Was läuft heute?

