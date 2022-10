Was läuft heute? | Im Westen nichts Neues, Safe, Das Netz – Prometheus

Im Westen nicht Neues

Der Anti-Kriegsroman „Im Westen nichts Neues“ von Erich Maria Remarque wurde schon zweimal verfilmt – 1930 und 1970. Nun wagt sich Netflix an das Material und bringt den Roman mit einem riesen Budget auf seine Plattform und die große Leinwand. Die Geschichte des Soldaten Paul, der im Ersten Weltkrieg an der Westfront stationiert ist, hat im Vorfeld schon viel positive Kritik bekommen und wurde mit Klassikern wie „Der Soldat James Ryan“ und „1917“ verglichen. „Im Westen nicht Neues“ gibt es auf Netflix .

Safe

In „Safe“ wird das Leben und die Arbeit der beiden Jugendpsychologen Katinka und Tom dargestellt, die Kinder mit psychischen Problemen betreuen. Dabei versucht „Safe“ auch darzustellen, wie sich das Leben und der Seelenzustand von Kindern und Erwachsenen über Monate hinweg verändert und weiterentwickelt. „Safe“ gibt es in der ZDF-Mediathek.

Das Netz – Prometheus

In der Krimi-Reihe „Das Netz“ werden Fußball und Kriminalfälle miteinander vermischt. Im Teil „Prometheus“ geht der ehemalige Profifußballer Georg Trotter als Dopingermittler Fußballern nach, die ihre Leistung mit unerlaubten Mitteln steigern. Als aber ein alter Freund Georg ein Jobangebot in einer modernen Sportklinik unterbreitet, kommt er einer großen Verschwörung auf die Spur. „Das Netz – Prometheus“ gibt es in der ARD-Mediathek.

Was läuft heute?

