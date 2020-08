Was läuft heute? | Immigration Nation, Der Terror der einsamen Wölfe, Simon & Garfunkel: Traumwandler des Pop

Immigration Nation

Diese Miniserie hat schon vor der Veröffentlichung in den USA für Zündstoff gesorgt: Bei “Immigration Nation” wird das Phänomen der Einwanderung in den USA unter die Lupe genommen – und damit Trumps angeordnete „Null-Toleranz“-Einwanderungspolitik. Die Filmemacher Christina Clusiau und Shaul Schwarz haben fast drei Jahre lang die Erlebnisse von Einwanderern dokumentiert. Die Doku gibt es ab heute bei Netflix.

Der Terror der einsamen Wölfe

Im Ersten läuft heute die Reportage “Der Terror der einsamen Wölfe” – und die hat durch den laufenden Gerichtsprozess nach dem Anschlag in Halle traurige Aktualität. Terroranschläge, bei denen sich einzelne Täter im Internet radikalisieren und ihre Morde mit rechtsextremen Manifesten rechtfertigen, das ist der sogenannte „Lone Wolf“-Terrorismus. Opfer der Attentate und deren Angehörige werden in der Reportage begleitet. Und auch Vertraute der Täter kommen zu Wort. “Der Terror der einsamen Wölfe” läuft heute um 22:45 Uhr im Ersten.

Simon & Garfunkel: Traumwandler des Pop

Das Starportrait von Art Garfunkel und Paul Simon empfehlen wir auch noch. Gemeinsam steht das Duo 1970 auf dem Höhepunkt ihres Erfolges. In der arte-Doku wird der Weg zu ihrem letzten gemeinsamen Album “Bridge over troubled water” beleuchtet, das Meisterwerk und Vermächtnis zugleich ist. Die Doku “Simon & Garfunkel – Traumwandler des Pop” läuft heute auf arte um 23:50 Uhr. Gibt’s aber auch in der Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.