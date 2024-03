Was läuft heute? | In Bloom, Bullet Train, Der Abenteurer

In Bloom

Fay hat gerade erst ihre Periode bekommen und steht vor einem Problem, das viele Mädchen an ihrer Schule haben: Sie hat keinen Zugang zu Menstruationsprodukten. Und das will sie ändern. Solche und ähnliche Geschichten zeigt Paramount+ jetzt unter dem Titel „In Bloom“. In den fünf verschiedenen Kurzfilmen erzählen die Filmemacherinnen von unterschiedlichen Wendepunkten im Leben von Frauen und Mädchen — unabhängig von Land und Kultur.

Bullet Train

Als Auftragskiller Ladybug (Brad Pitt) in den Bullet Train einsteigt, hat er eine klare Mission: sein Opfer ohne große Umschweife umbringen. Doch an Bord des Hochgeschwindigkeitszuges sind noch weitere Killer. Die haben zwar alle unterschiedliche Ziele, kommen ihm aber immer wieder in die Quere. Die Actionkomödie „Bullet Train“ findet ihr ab heute bei Netflix.

Der Abenteurer — Der Fluch des Midas

Mariah ist 17, als seine Eltern spurlos verschwinden und sein Bruder entführt wird. Auf der Suche nach ihnen gerät er an Captain Charity (Michael Sheen), der schon länger hinter dem skrupellosen Hotelbesitzer Otto Luger her ist. Der ist wiederum auf der Suche nach der mysteriösen Midas-Box ist, die übernatürliche Kräfte haben soll. „Der Abenteurer“ könnt ihr jetzt auf Joyn+ streamen.

Was läuft heute?

