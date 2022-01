Was läuft heute? | In the Heights, Alice Guy, A Very British Scandal

In the Heights

Das Musical „Hamilton“ war der Hit am Broadway! Sein Komponist Lin-Manuel Miranda hat aber noch ein Ass im Ärmel, nämlich „In the Heights“ und das kommt nun nach der Bühne direkt auf die Leinwand. Das Musical-Drama spielt im gleichnamigen New Yorker Stadtteil Washington Heights und erzählt vom Traum einer besseren Zukunft der vorwiegend lateinamerikanischen Bewohner des Stadtteils. Sehen könnt ihr „In the Heights“ jetzt bei Sky Ticket.

Alice Guy, die vergessene Filmpionierin

Bei Filmpioneren denkt man etwa an Fritz Lang oder die Brüder Lumière. Vergessen ist aber eine Frau, die seit der Jahrhundertwende über 1 000 Filme drehte und damit in den USA und Europa äußerst erfolgreich war – Alice Guy! Von Eisenstein und Hitchcock gelobt, wurde die Filmproduzentin und Regisseurin von den Filmhistorikern und der männerdominierten Filmwelt weitgehend igoriert. Arte macht damit jetzt Schluss und zeigt die Doku „Alice Guy, die vergessene Filmpionierin“ in der Arte-Mediathek.

A Very British Scandal

„The Crown“-Fans aufgepasst! Es gibt neuen Serienstoff aus der britischen Adelswelt und mit dabei ist sogar Schauspielerin Claire Foy, die schon Queen Elisabeth spielte. In der Anthologie-Serie „A Very British Scandal“ übernimmt sie die Rolle von Margeret Campbell, die Herzogin von Argyll. Die will sich in den 1960ern von ihrem Mann, dem Herzig von Argyll, scheiden lassen, was zu einem riesigen Skandal in der britischen Presse und vor Gericht führt. Sehen könnt ihr die zweite Staffel der Anthologie-Serie „A Very British Scandal“ auf MagentaTV.

