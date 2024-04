Was läuft heute? | Infiniti, Ich Ich Ich, Kalle Kosmonaut

Infiniti

Nach einem Zusammenstoß im All bricht der Kontakt zwischen der Erde und der ISS komplett weg. Niemand weiß, ob Anthony Kurz und seine Crew noch leben. Zur gleichen Zeit taucht eine kopflose Leiche in Kasachstan auf, die Anthony sehr stark ähnelt. Seine Kollegin und frühere Geliebte Anna ist davon aber nicht überzeugt und beginnt, auf eigene Faust zu ermitteln. Sie glaubt, die ISS-Crew und Anthony leben noch. Die ersten beiden Folgen von „Infiniti“ könnt ihr um 20.15 Uhr auf ZDFneo anschauen und danach findet ihr alle Folgen auch in der ZDF-Mediathek.

Ich Ich Ich

Nach einem etwas missglückten Heiratsantrag flüchtet Marie in ihr Heimatdorf in der Uckermark. Ganz alleine will sie hier ihre Gefühle und Gedanken ordnen. Doch plötzlich manifestieren sich ihre Gedanken in echten Menschen, die mit ihr reden und schlaue Tipps geben wollen. „Ich Ich Ich“ könnt ihr jetzt auf filmfriend streamen.

Kalle Kosmonaut

Kalle lebt schon sein ganzes Leben lang in Berlin-Marzahn. Mit 10 Jahren wird er zum ersten Mal von Tine Kugler und Günther Kurt vor der Kamera interviewt. Daraus entsteht eine über 10 Jahre anhaltende Arbeit, die das Leben des Jungen über Mutproben, Hochzeiten bis ins Gefängnis verfolgt. Ihr könnt euch „Kalle Kosmonaut“ in der ZDF-Mediathek anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.