Was läuft heute? | Innocence Project, Die Getriebenen, Citizen K

Innocence Project

Schätzungsweise vier Prozent der Verurteilten in den USA sind unschuldig. In nur seltenen Fällen werden die Verfahren erneut aufgenommen – wer einmal verurteilt ist, sitzt seine Strafe in der Regel ab. Besonders dramatisch ist das bei einer lebenslangen Haftstrafe oder gar Todesstrafe. Für genau diese Häftlinge setzt sich das „Innocence Project“ ein. Das Team aus Anwälten und Anwältinnen verteidigt die Menschen, die unschuldig im Todestrakt sitzen. Netflix hat die Arbeit begleitet, heute geht die Doku dazu online.

Die Getriebenen

Fünf Jahre ist er nun schon her, der „Sommer der Solidarität“. Täglich kamen tausende Menschen über die deutsche Grenze, um einen Asylantrag zu stellen. Sie wurden an den Bahnhöfen begrüßt, überall bildeten sich Gruppen, die das Nötigste mobilisierten, Sprachkurse gaben oder beim Ausfüllen von Unterlagen halfen. Und auch Kanzlerin Merkel zeigte sich solidarisch. Viele feiern sie für ihre Asylpolitik von damals, sie bekommt aber auch viel Kritik. Einen Einblick in das damalige Geschehen im politischen Berlin bietet der Film „Die Getriebenen“ im Ersten – aber Obacht: es ist immer noch ein Spielfilm und damit in vielen Teilen eben Fiktion.

Citizen K

Michail Chodorkowski galt eine Zeit lang als der wohl reichste Russe. Nach dem Zusammenbrechen der Sowjetunion baut er ein Imperium auf, zählt zu den wichtigsten Oligarchen. Doch seine Rolle ändert sich, mit der Zeit ist er vor allem wegen seiner Kritik an Präsident Vladimir Putin bekannt. Der Disput bringt ihn schließlich auch ins Gefängnis – offiziell wegen Steuerhinterziehung, Menschenrechtsorganisationen wie „Amnesty International“ gehen aber von politischer Verfolgung aus. Heute lebt Chodorkowski im Exil. Auf Prime Video kann man jetzt die Doku „Citizen K“ über sein Leben sehen.

Was läuft heute?

