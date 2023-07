Was läuft heute? | Inside Shein, Bulldog, Intelligence: A Special Agent Special

Inside Shein – Der hohe Preis der Billigmode

Die Fast-Fashion-Marke Shein gehört zu den erfolgreichsten Fashionbrands weltweit. Täglich gibt es fast 500 neue Kleidungsstücke. Dadurch fällt es leicht, aktuelle Trends in der Mode zu verfolgen, und das kommt vor allem bei jungen Menschen gut an. Was das für Konsequenzen für die Umwelt und die Arbeiter und Arbeiterinnen hat, deckt jetzt eine neue ZDF-Dokumentation auf. „Inside Shein – Der hohe Preis der Billigmode“ schaut, wer eigentlich hinter dem Konzern steckt. Die Doku könnt ihr ab heute in der ZDF Mediathek online first streamen.

Bulldog – Eine Mutter-Sohn-Geschichte

Das Drama „Bulldog – Eine Mutter-Sohn-Geschichte“ erzählt die enge Beziehung zwischen Bruno und seiner Mutter Toni. Den Sohn, 21 Jahre alt, trennen gerade mal 15 Jahre von der Mutter. In ihrem chaotischen Alltag in Spanien teilen sie sich ein Bett und erleben auch sonst alles zusammen. Als dann Tonis neue Freundin Hannah auftaucht, muss Bruno erkennen, wie viel Verantwortung er inzwischen für seine Mutter übernommen hat. Das Spielfilmdebüt von Drehbuchautor und Regisseur André Szardenings könnt ihr heute um 23:15 Uhr im Ersten sehen oder in der ARD Mediathek streamen.

Intelligence: A Special Agent Special



Die einteilige Fortsetzung „Intelligence: A Special Agent Special“ knüpft an die britische Spionage-Comdey-Serie „Intelligence“ an. Mit dabei sind wieder die beiden Protagonisten Jerry Bernstein (David Schwimmer) und Joseph Harries (Nick Mohammed). Die beiden müssen nun auf ihre ganz besondere Art und Weise den Ruf des britischen Geheimdienstes retten. „Intelligence: A Special Agent Special“ könnt ihr ab heute auf Wow schauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.