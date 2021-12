Was läuft heute? | Inspector Koo, In 80 Tagen um die Welt, Beethoven X – The AI Project

Inspector Koo

Die Ex-Polizistin Koo Kyung-Yi ist in ihren 40ern, in ihrem Beruf war sie angesehen und erfolgreich. Aber nach dem Tod ihres Mannes verkriecht sie sich lieber in ihrer Wohnung. Als sie als Ermittlerin bei einer Versicherung anfängt, stößt sie bei einer ihrer Untersuchungen auf einen mysteriösen Zusammenhang von Versicherungsbetrug und Mord. Ihre Ermittlungen führen sie schnell auf die Fährte einer jungen Studentin. Ein Katz-und-Maus-Spiel beginnt. „Inspector Koo“ könnt ihr jetzt bei Netflix streamen.

In 80 Tagen um die Welt

Einmal um die ganze Welt und das in 80 Tagen. Diese Wette war Ende des 19. Jahrhunderts wirklich eine Attraktion. In der Neuverfilmung von Jules Vernes Klassiker „In 80 Tagen um die Welt“ jagen der exzentrische und leicht arrogante Gentleman Phileas Fogg (David Tennant), sein Diener Jean Passepartout (Ibrahim Koma ) und die ehrgeizige Journalistin Abigail Fix (Leonie Benesch) der Zeit hinterher. Es ist eine Geschichte über Abenteuer, die Kulturen der Welt und das Reisen. Die Mini-Serie „In 80 Tagen um die Welt“ könnt ihr jetzt in der ZDF-Mediathek schauen.

Beethoven X – The AI Project

Manche Werke bleiben für immer unvollendet. Nach seinem Tod 1827 hinterließ Ludwig van Beethoven nicht nur ein umfangreiches musikalisches Werk, sondern auch die Skizzen für eine 10. Sinfonie. Viele seiner Werke hat er fast taub geschrieben. Kann das, was er konnte, auch eine Maschine? Den Versuch haben fast 200 Jahre nach Beethovens Tod die Telekom gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus der Musik und Technologie gestartet. Ein Algorithmus hat die unvollendete 10. Sinfonie zu Ende geschrieben. Wie das klingt und welche Höhen und Tiefen es bei diesem Projekt gab, zeigt der Dokumentarfilm „Beethoven X – The AI Project“ von Hannes M. Schalle. Sehen könnt ihr ihn heute im WDR oder ihr streamt ihn bei Magenta TV.

