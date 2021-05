Bild: Rabenmütter oder Super Moms? | Frank Dicks / ZDF

Was läuft heute? | Intergalactic, Und morgen die ganze Welt, Rabenmütter oder Super Moms?

Rebellion hoch drei

In der Serie „Intergalactic“ wird eine Polizistin unfreiwillig Teil eines Gefängnisausbruchs – und das mitten im Weltraum. Eine junge Studentin wird in „Und morgen die ganze Welt“ Aktivistin der Antifa und in „Rabenmütter oder Super Moms“ wird mit Vorurteilen gegenüber arbeitenden Müttern aufgeräumt.