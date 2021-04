Was läuft heute? | Interview mit einem Serienmörder, Der Nebelmann, Wie ich lernte bei mir selbst Kind zu sein

Interview mit einem Serienmörder

Samuel Little saß für dreifachen Mord im Gefängnis, behauptet aber, über 90 Menschen getötet zu haben. Meist Schwarze Frauen, manche von ihnen hatten außerdem psychische Probleme oder Suchtprobleme. Liegt es also auch an der gesellschaftlichen Stellung der Opfer, dass die Justizbehörden jahrelang scheinbar kein Interesse an einer lückenlosen Aufklärung der Fälle hatte? Die Journalistin Jillian Lauren sucht Gerechtigkeit und kontaktiert Little für ein Interview. Die mehrteilige Doku-Serie könnte ihr ab sofort bei Starzplay gucken.

Der Nebelmann

Als in einem kleinen Dorf in den Alpen die junge Anna Lou verschwindet, wird Sonderermittler Vogel mit dem Fall beauftragt. Seine ungewöhnlichen Strategien stoßen so einigen Dorfbewohnern übel auf, zumal bald die halbe Gemeinde unter Mordverdacht gestellt wird. Auch die alten, nie gelösten Verbrechen des Nebelmanns scheinen mit Annas Verschwinden zu tun zu haben. Der italienische Thriller ist mit dem Sky Ticket aufrufbar.

Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein

Paul Silberstein ist ein merkwürdiges Kind. Das sagen nicht nur die strengen Lehrer seiner christlichen Internatsschule, das sagt auch seine Mutter. Doch Paul nimmt sich vor, immer zu sich zu stehen und sowieso alle wichtigen Lebensentscheidungen alleine zu treffen. Mit seiner blühenden Fantasie flüchtet er sich aus der harten Realität einer jüdischen Familie in der österreichischen Nachkriegszeit. Das witzige und berührende Coming-of-age-Drama läuft heute Abend um 23:35 in der ARD und ist danach für 30 Tage in der Mediathek verfügbar.

