Was läuft heute? | Interview with the Vampire, Classic Albums: Amy Winehouse „Back to Black“, Ginny & Georgia

Interview with the Vampire

Die neue Serie „Interview with the Vampire“ basiert auf der gleichnamigen Buchvorlage von Anne Rice. Trotzdem hebt sie sich ein wenig von der Vorlage ab, und es gibt auch Unterschiede zu dem Film aus dem Jahr 1994. Es geht um Louis, der im New Orleans des 19. Jahrhunderts ein Leben mit Einschränkungen führen muss, weil er Schwarz ist. Doch ein Mann namens Lestat bietet ihm einen Ausweg an. Dazu muss er nur, genau wie Lestat, zum Vampir werden. Ihr könnt „Interview with the Vampire“ jetzt bei WOW schauen.

Classic Albums: Amy Winehouse „Back to Black“

In der Dokumentation „Classic Albums: Amy Winehouse ‚Back to Black’“ wird gezeigt, wie das Album „Back to Black“ entstanden ist. Unter anderem werden dazu Produzenten interviewt, die an dem Album mitgearbeitet haben. Außerdem gibt es in der Doku bisher ungezeigtes Videomaterial aus dem Tonstudio. Ihr könnt „Classic Albums: Amy Winehouse ‚Back to Black’“ jetzt in der Arte-Mediathek streamen.

Ginny & Georgia – Staffel 2

In der Serie „Ginny & Georgia“ haben Georgia und ihre Tochter ein schwieriges Verhältnis zueinander. Nachdem der Stiefvater von Ginny verstirbt, ziehen die beiden mit Ginnys Bruder in die idyllische Kleinstadt Wellsbury, in der sich die Familie ein neues Leben aufbauen muss. Als würde das nicht schon genug Konfliktpotenzial bieten, findet Ginny auch noch heraus, dass ihr Stiefvater nicht einfach so verstorben ist, sondern getötet wurde. Die 2. Staffel „Ginny & Georgia“ könnt ihr jetzt bei Netflix sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.