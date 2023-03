Was läuft heute? | Intimate, Yellowjackets, Erfundene Wahrheit – Die Relotius Affäre

Intimate

Geschlechtskrankheiten, Stress mit der Polizei und neue Beziehungen. Die fünf Freunde Bruno Alexander, Emil und Oskar Belton, Max Mattis und Leo Fuchs spielen in „Intimate“ sich selbst, sind aber auch hinter der Kamera. Es geht um das Leben Anfang zwanzig, mit all seinen Peinlichkeiten und Verstrickungen. Die Serienmacher waren zuletzt mit ihrer erfolgreichen Comedy-Serie „Die Discounter“ in den Schlagzeilen. Mit „Intimate“ starten sie ab heute auf Joyn Plus ihre Neuauflage der ehemaligen YouTube-Serie, die von 2017 bis 2020 lief.

Yellowjackets

Mit „Yellowjackets“ kommt Survival gepaart mit Horror und Psycho-Wahn auf eure Bildschirme. In der ersten Staffel kämpfte ein Mädchenfußballteam nach einem Flugzeugabsturz in den Wäldern Kanadas ums Überleben. Dabei wechselt die Serie zwischen dem Leben der Hauptcharaktere im Hier und Jetzt und ihrer Vergangenheit. In der neuen Staffel müssen sie ihr Erlebtes neu verarbeiten und werden mit vergangenen Geistern konfrontiert. Die zweite Staffel von „Yellowjackets“ erscheint ab heute wöchentlich auf Paramount+.

Erfundene Wahrheit — Die Relotius Affäre

Fünf Jahre ist es her, dass die Lügen von SPIEGEL-Reporter Claas Relotius aufgedeckt wurden. Mit „Erfundene Wahrheit — Die Relotius Affäre“ soll einer der größten Medienskandale genauer untersucht werden. Die Dokumentation geht den Anfängen des Skandals nach und fragt, wie es sein konnte, dass die Machenschaften von Relotius so lange unentdeckt blieben. „Erfundene Wahrheit — Die Relotius Affäre“ findet ihr ab heute bei Wow.

