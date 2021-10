Was läuft heute? | Invasion, Inside Job, Cat Stevens

Invasion

Es gibt ja schon eine Menge Filme über Aliens, die die Erde angreifen. Für die Serie „Invasion“ haben sich die Macher überlegt, das Ganze aus verschiedenen Perspektiven zu erzählen. Mit dabei ist eine Mutter, die so ziemlich alles macht, um sich und ihre Familie in Sicherheit zu bringen. Die ersten drei Folgen der Serie, die in Deutschland unter dem Namen „Infiltration“ läuft, findet ihr ab heute auf Apple TV+. Dann gibt’s jeden Freitag eine neue Folge.

Inside Job

Reagan Ridley hat einen ziemlich wichtigen Job: Sie muss dafür sorgen, dass niemand auf der Welt das große Geheimnis der Regierung erfährt. Denn von den Reptiloiden bis hin zu den Illuminaten sind alle Verschwörungstheorien wahr. Das zu verheimlichen, kann ganz schön stressig sein. Vor allem, wenn die Kollegen keine wirkliche Hilfe sind. Ab heute könnt ihr die Animationsserie „Inside Job“ auf Netflix anschauen.

Cat Stevens

Mit Hits wie „Wild World“ und „Sad Lisa“ wurde Cat Stevens weltberühmt. Bis heute ist er aber auch aus einem anderen Grund bekannt: Er konvertierte zum Islam, hörte mit der Musik auf und legte sich einen neuen Namen zu. Wie es dazu kam, das erfahrt ihr um 21:45 Uhr auf Arte. Oder ihr schaut die Doku in der Arte-Mediathek.

Was läuft heute?

