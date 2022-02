Was läuft heute? | Inventing Anna, Reminiscence: Die Erinnerung stirbt nie, With Love

Inventing Anna

Das Netflix-Original „Inventing Anna“ basiert auf wahren Begebenheiten und erzählt die Geschichte der deutsch-russischen Trickbetrügerin Anna Sorokin. Sie mischt sich als angebliche Millionenerbin unter die New Yorker High Society und bringt die amerikanische Elite um ihr Vermögen. Ihr Plan scheint auch aufzugehen, aber eine clevere Investigativ-Journalistin wittert den Betrug und ist ihr auf den Versen. Ihr könnt die Mini-Serie „Inventing Anna“ auf Netflix sehen.

Reminiscence: Die Erinnerung stirbt nie

Im dystopischen Miami spielt Hugh Jackman den Privatdetektiv Nick Bannister. Er kann mithilfe von Maschinen in die Erinnerungen seiner Klienten reisen und löst so seine Fälle. Obwohl Beruf und Privatleben für den Privatdetektiv immer stets getrennt bleiben, entwickelt sich eine verhängnisvolle Beziehung zu seiner Klientin Mae. „Reminiscence: Die Erinnerung stirbt nie“ ist jetzt auf Sky Ticket verfügbar.

With Love

Lily und Jorge Diaz sind Geschwister und haben beide mit Liebesproblemen zu kämpfen. Jorges Bisexueller Freund Henry kann in der Öffentlichkeit nicht zu ihm stehen und Lily hat sich kurz vor Weihnachten von ihrem langjährigen Freund getrennt. Auf der Suche nach der wahren Liebe müssen die beiden erst einmal herausfinden, was Liebe überhaupt für sie bedeutet. Die Showrunnerin der Rom-Com Gloria Calderón Kellett hat bereits als Co-Produzentin an der Serie „How I Met Your Mother“ mitgewirkt. Die erste Staffel „With Love“ könnt ihr euch jetzt bei Prime Video angucken.

Was läuft heute?

