Was läuft heute? | Invincible, Unwanted, Ferry: Die Serie

Invincible

Neben „The Boys“ gehört „Invincible“ zu einer der erfolgreichsten und beliebtesten Superhelden-Serien auf Prime Video. Die zweite Staffel der Animations-Serie von „Walking Dead“-Schöpfer Robert Kirkman folgt weiter dem Nachwuchs-Superhelden Mark Grayson. Der will aus dem Schatten seines Vaters Omni-Man treten, nachdem dieser sich als Superschurke entpuppt hat und nicht der Held war, für den ihn Mark und die Welt gehalten haben. In den neuen Folgen leihen wieder einige große Namen den Figuren ihre Stimme. So kehren im englischen Original unter anderem Steven Yeun als Mark, Gillian Jacobs als Atom Eve und J.K. Simmons als Marks Vater Omni-Man zurück. Die neuen Folgen „Invincible“ gibt es ab heute auf Prime Video.

Unwanted

Die Mini-Serie spielt auf dem italienischen Kreuzfahrtschiff Orizzonte. Hier wird eines Nachts eine Gruppe Geflüchteter aus Afrika von den Gästen und der Besatzung auf dem Mittelmeer vor dem Ertrinken gerettet. Die 25 Frauen, Männer und Kinder scheinen in Sicherheit zu sein, bis der Kapitän den Befehl bekommt, umzudrehen und zurückzufahren. Die Lager spalten sich und schnell werden aus Mitgefühl und Trauer, Angst und Wut. Die Serie „Unwanted“ könnt ihr ab heute bei WOW streamen.

Ferry: Die Serie

Mit dem Film „Ferry“ hat Netflix zuletzt einen tieferen Einblick in das Leben und die Herkunft des belgischen Drogendealers und Gangsters Ferry Bouman geliefert, der sein Debüt in der Serie „Undercover“ gefeiert hat. In seiner eigenen Serie geht es noch mal um den Aufstieg von Ferry und was ihn schlussendlich zu dem Gangster gemacht hat, der er später werden sollte. Ferry will als aufstrebender Ecstasy-Produzent im belgischen Brabant Fuß fassen und bietet seine Dienste einem gefährlichen Motorradclub an. Alle Folgen von „Ferry: Die Serie“ findet ihr ab heute bei Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.