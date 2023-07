Was läuft heute? | It’s a Sin, The Ex-Wife, The Horror of Dolores Roach

It’s a Sin

In der ZDF-Mediathek ist die queere Serie „It’s a Sin“ neu im Programm. Die Geschichte folgt einer Gruppe von jungen Menschen, die Anfang der 80er Jahre in London lebt. Sie genießen die Zeit, feiern, lieben und leben zusammen. Doch als immer mehr schwule Männer an einem tödlichem Virus erkranken, starten sie einen Protest und werden gemeinsam aktiv. Neben Neil Patrick Harris ist auch Olly Alexander, Sänger der Band Years and Years, Teil der Besetzung. Alle Folgen von „It’s an Sin“ könnt ihr in der ZDF-Mediathek streamen.

The Ex-Wife

In „The Ex-Wife“ geht es um Tasha und ihren Mann Jack. Mit Haus und Kind könnte das Leben eigentlich nicht besser laufen. Jacks Ex-Frau Jen taucht eines Tages aber plötzlich wieder auf und beginnt langsam aber sicher, das Familienglück der Drei zu zerstören. Schon 2022 könnte die Serie in den USA mit ihrer Mischung aus Dreiecksbeziehung und wendungsreicher Story überzeugen. Alle vier Folgen von „The Ex-Wife“ gibt es bei Paramount+.

The Horror of Dolores Roach

„The Horror of Dolores Roach“ ist mehr oder weniger eine neue Version der klassischen Geschichte von Sweeney Todd. Nach ihrem Gefängnisaufenthalt will Dolores als Masseurin neu anfangen. Als sie einen übergriffigen Gast versehentlich umbringt, beginnt ihr Kumpel Louis die Leiche zu zerstückeln und sie als Zutat in die Empanadas seines Imbiss zu packen. Die Mischung aus Serienkiller-Horror und verrückter Komödie von „The Horror of Dolores Roach“ gibt es mit allen Folgen bei Prime Video.

Was läuft heute?

