Was läuft heute? | Iwájú, Rocketman, Batman Begins

Iwájú

„Iwájú“ bedeutet übersetzt Zukunft. Passend dazu spielt diese neue Animationsserie in einem futuristischen Nigeria. Das junge Mädchen Tola wächst wohlbehütet auf einer Insel in der Nähe von Lagos auf. Doch sie will unbedingt mal das Festland sehen, denn hier passiert so viel mehr. Aber es warten einige Gefahren auf Tola und ihre Freunde. Die Miniserie „Iwájú“ ist die erste Zusammenarbeit von Disney und der panafrikanischen Firma Kugali. Ihr könnt euch ab heute auf Disney+ ein eigenes Bild davon machen.

Rocketman

Elton John ist einer der größten und bekanntesten Musiker unserer Zeit. Doch auch er hat mal als kleiner Junge in einem Vorort von London angefangen. Das Biopic „Rocketman“ erzählt von seinem Aufstieg, dem Rausch und seinen zahlreichen Exzessen. Ihr könnt den Film mit Taron Egerton als Elton John ab heute auf Netflix streamen.

Batman Begins

Christian Bale hat als Batman Superhelden-Geschichte geschrieben. In der Batman-Trilogie von Regisseur Christopher Nolan kämpft er für die Gerechtigkeit und gegen das Verbrechen. Dabei bringen ihn Bösewichte wie der Joker oder Bane an seine eigenen Grenzen. Ihr findet alle drei Filme, also „Batman Begins“, „The Dark Knight“ und „The Dark Knight Rises“, ab heute auf Prime Video.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.